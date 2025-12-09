Сильная магнитная буря накроет Россию

Сильная магнитная буря ожидается 9 декабря, соответствующий прогноз распространила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Буря произойдет из-за прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1. Данная вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце — Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, отметили ученые.

Пик действия магнитных бурь придется на вторую половину дня 9 декабря. Последний прямой удар по Земле был зафиксирован почти месяц назад — 12–13 ноября. Тогда вспышка привела к сильной магнитной бури уровня G4.

Всего в классификации магнитных бурь различают пять уровней — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремально сильная буря). Сильные магнитные бури способны влиять на энергетические системы и распространение радиоволн, а также на самочувствие людей.

Медики рекомендуют в дни магнитных бурь для минимизации рисков для здоровья высыпаться, пить много воды, избегать стрессов, отказаться от алкоголя и дозировать физические нагрузки.