Россия возобновила выпуск виниловых пластинок

Sibnet.ru
виниловые пластинки
Фото: Anders Printz / Public Domain Dedication (CC0)

Фирма звукозаписи «Мелодия» возобновила выпуск виниловых пластинок, сообщает официальный сайт производителя.

Первая партия пластинок будет включать легендарный концептуальный релиз «По волне моей памяти» советского композитора Давида Тухманова, который остается хитом уже 50 лет, отмечается в сообщении.

Следующие релизы — это альбом Disco Alliance группы Zodiac, первый альбом ВИА «Дос-Мукасан», который будет переиздан спустя 50 лет. Все матрицы для винила изготовлены с оригинальных мастер-лент.

«Мелодия» также планирует расширить линейку и выпускать пластинки по заказам артистов и музыкальных компаний.

