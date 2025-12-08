Бензин в России стал дороже, чем в США

Розничные цены на бензин в США упали ниже психологической отметки в 3 доллара за галлон, что стало самым низким уровнем с 2021 года, сообщило американское Министерство энергетики. Таким образом, бензин в США стал стоить дешевле, чем в России.

Главная причина снижения цены на бензин в США — падение мировых цен на сырую нефть. Сырая нефть составляет половину конечной розничной цены бензина в Штатах, на налоги приходится только 17% стоимости.

Розничные цены на бензин в России не находятся в прямой зависимости от динамики нефтяных котировок на мировом рынке. С начала 2025 года автомобильный бензин на АЗС подорожал на 12,66% при общей годовой инфляции в 6,61%.

На начало декабря средняя стоимость литра бензина в России составила 64,87 рубля. В пересчете стоимость автомобильного бензина составила около 3,23 доллара за галлон. Таким образом, российский бензин теперь дороже американского.

Такое ценообразование объясняется тем, что в России более 60% конечной цены на бензин на заправке составляют различные налоги, тогда как на долю себестоимости нефти приходится не более 10% конечной цены горючего на АЗС.