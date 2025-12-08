НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Бензин в России стал дороже, чем в США

Источник:
Sibnet.ru
278 2
Заправка
Фото: © Sibnet.ru

Розничные цены на бензин в США упали ниже психологической отметки в 3 доллара за галлон, что стало самым низким уровнем с 2021 года, сообщило американское Министерство энергетики. Таким образом, бензин в США стал стоить дешевле, чем в России.

Главная причина снижения цены на бензин в США — падение мировых цен на сырую нефть. Сырая нефть составляет половину конечной розничной цены бензина в Штатах, на налоги приходится только 17% стоимости.

Розничные цены на бензин в России не находятся в прямой зависимости от динамики нефтяных котировок на мировом рынке. С начала 2025 года автомобильный бензин на АЗС подорожал на 12,66% при общей годовой инфляции в 6,61%.

На начало декабря средняя стоимость литра бензина в России составила 64,87 рубля. В пересчете стоимость автомобильного бензина составила около 3,23 доллара за галлон. Таким образом, российский бензин теперь дороже американского.

Такое ценообразование объясняется тем, что в России более 60% конечной цены на бензин на заправке составляют различные налоги, тогда как на долю себестоимости нефти приходится не более 10% конечной цены горючего на АЗС.

Еще по теме
Венгрия и Словакия оспорят запрет на российские энергоресурсы
Украина потеряла около 80% энергомощностей
Китай заинтересовался железнодорожным долгостроем Кызыл — Курагино
Северные реки предложили перебросить в Донбасс
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Названы самые популярные в России наушники
Россия рухнула в глобальном индексе качества интернета
Путин назвал причину распада СССР
Западные эксперты раскрыли главное преимущество Су‑57 перед F‑35
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
31
Европа уговорила Зеленского не идти на сделку с Россией
20
Россия рухнула в глобальном индексе качества интернета
19
Польша нахамила Маску в ответ на призыв распустить Евросоюз
18
Чешский журналист напомнил о слабом месте Европы
17
Путин назвал причину распада СССР