Адвокат оценил запрос Верховным судом «дела Долиной»

«Лента.ру»
Верховный суд
Фото: alexandergroshev / CC BY 3.0

Истребование Верховным судом (ВС) России дела о сделке по квартире исполнительницы Ларисы Долиной является благоприятным диагнозом, считает председатель коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Иван Миронов.

«Миссия Верховного суда заключается не только в исправлении отдельных ошибок, но и в формировании единообразной судебной практики по типовым спорам о недвижимости», — сказал «Ленте.ру» Миронов.

По его словам, в данном случае суд намерен изучить не только жалобу покупательницы Полины Лурье, но и все материалы дела. После этого будет принято решение оставить дело в архиве или передать его на рассмотрение в зал заседаний. В случае второго варианта Верховный суд проверит законность принятых актов.

Верховный суд России рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов, признавших сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной недействительной. Председатель ВС РФ Игорь Краснов подчеркнул важность принятия решений, которые не приведут к развитию мошеннических.

Весной 2024 года певица Лариса Долина продала пятикомнатную квартиру в Москве Полине Лурье. Когда покупательница попросила певицу освободить квартиру, Долина заявила, что стала жертвой телефонных мошенников.

Суд удовлетворил иск певицы и признал сделку недействительной, вернув квартиру прежней владелице. Полина Лурье при этом осталась без недвижимости и без уплаченных средств.

Жизнь #Законы #Громкое дело
