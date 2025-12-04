Путин отправится в Индию на встречу с Моди

Президент России Владимир Путин отправляется в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого обсудит с премьер-министром Нарендрой Моди развитие отношений между странами.

Визит Путина начнется неформальной беседой с Моди. Встреча пройдет четверг, 4 декабря в формате тет-а-тет и будет носить закрытый характер, сообщил РИА Новости помощник президента России Юрий Ушаков. «На такого рода встречах и делается политика», — добавил он.

В пятницу, 5 декабря в Нью-Дели состоятся официальные российско-индийские переговоры на высшем уровне. В центре внимания будет вся повестка российско-индийских отношений. Лидеры также рассмотрят актуальные международные темы.

Помимо этого, в пятницу Путин и Моди примут участие в пленарной сессии российско-индийского бизнес-форума. Будут затронуты вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между двумя странами.

В этот же день состоится отдельная встреча президента России с президентом Индии Драупади Мурму. Посетит Путин во второй день своего визита в Индию и мемориал Махатмы Ганди.

Ожидается, что по итогам переговоров Путина в Индии будет принято совместное заявление, в котором будут намечены масштабные планы сотрудничества на перспективу в политике, безопасности, экономике, финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре.

Также планируется утвердить программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года. Стороны также подпишут целый ряд двусторонних межведомственных и коммерческих документов.