Глава СПЧ увидел двойные стандарты в отношении обнаженных тел

Sibnet.ru
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев
Фото: Open.gov.ru / CC BY 4.0

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев задался вопросом о двойных стандартах в отношении обнаженных тел при цензурировании их в кино, также он раскритиковал массовое вырезание сцен из фильмов.

«У меня еще более деликатный вопрос: никогда вы не обращали внимание, что голые женские зады заблюривают, а голые мужские зады — нет? Вот на каком основании принимается это решение? Кем принимается это решение? Почему женский зад непристойный, а мужской зад — пристойный? Мне кажется, это глупость», — поинтересовался Фадеев в интервью РБК, отвечая на вопрос об отношении к массовому вырезанию сцен из фильмов.

Глава СПЧ назвал «абсолютной глупостью» вырезание знаковых сцен при телетрансляции из комедии «О чем говорят мужчины».

«Мне сказали, что вырезали замечательную певицу покойную... Она там что-то сказала, и вырезали покойную Фриске. Ну так нельзя. Ну зачем? Это оскорбляет память красивой женщины, хорошей певицы», — отметил он.

В начале мая по телеканалу «Дом кино» шел фильм «Квартета И» «О чем говорят мужчины» (2010 года). В телеверсии из него пропало не менее 25 сцен: были вырезаны все ругательства с корнем «хер», эпизод про «мудака» и момент, в котором героиня Жанны Фриске восклицает «Твою мать!», момент с фашистами, которые помогают герою разобраться во внутреннем мире, сцена на корабле, когда Ростислав знакомит жену с любовницами и другие.

