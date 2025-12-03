НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Депутаты вышли с инициативой о полном запрете вейпов в России

Источник:
РИА Новости
112 1
Вэйп
Фото: © Sibnet.ru

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение пакет поправок, направленных на полный запрет оборота вейпов и никотиносодержащих жидкостей в России.

«Запрещается розничная и оптовая торговля никотином или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей жидкостью, безникотиновой жидкостью, раствором никотина (в том числе жидкостями для электронных средств доставки никотина), а также устройствами для потребления такой продукции», — приводит РИА Новости текст документа.

Нововведения предусматривают полный запрет на розничную и оптовую торговлю не только никотинсодержащими жидкостями, никотином, растворами никотина, но и безникотиновыми жидкостями, которые также используются в вейпах.

По словам депутата Госдумы Дмитрия Гусева, поправки основаны на позициях экспертного сообщества, медиков и профильных федеральных ведомств, которые неоднократно предупреждали об угрозах для здоровья детей и подростков.

Президент России Владимир Путин в начале ноября одобрил предложение ввести полный запрет на продажу вейпов.

Еще по теме
Китай обложит налогом презервативы
Опровергнут запрет на ввоз праворульных авто в Россию
Утильсбор на автомобили вырос с 1 декабря
Защиту покупателей от «схемы Долиной» предложили в Госдуме
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение
Новую пенсионную реформу назвали неизбежной
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
Т-Банк снова выложил свое приложение в AppStore
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин провел пятичасовые переговоры с посланниками Трампа
Глава АвтоВАЗа рассказал о работе над новой моделью
Депутаты вышли с инициативой о полном запрете вейпов в России
Назван самый мощный в мире смартфон
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

mosquito__2010

вам эмалированным майдан 2014 г. ещё долго аукаться будет. яп сказал на поколения вперёд.и нужно сказать...

Voland2

20 лет назад в городе было 3 крупнейших в России лесопромышленных комбината... Лесоперевалочный баз...

Wolf Hound

Плохой показатель - это цены на новый автоваз.

mosquito__2010

и тут очень уместна песенка фунтика про карамельку за щекою. уж такова ваша эмалированная судьба. аминь.