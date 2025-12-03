Депутаты вышли с инициативой о полном запрете вейпов в России

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение пакет поправок, направленных на полный запрет оборота вейпов и никотиносодержащих жидкостей в России.

«Запрещается розничная и оптовая торговля никотином или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей жидкостью, безникотиновой жидкостью, раствором никотина (в том числе жидкостями для электронных средств доставки никотина), а также устройствами для потребления такой продукции», — приводит РИА Новости текст документа.

Нововведения предусматривают полный запрет на розничную и оптовую торговлю не только никотинсодержащими жидкостями, никотином, растворами никотина, но и безникотиновыми жидкостями, которые также используются в вейпах.

По словам депутата Госдумы Дмитрия Гусева, поправки основаны на позициях экспертного сообщества, медиков и профильных федеральных ведомств, которые неоднократно предупреждали об угрозах для здоровья детей и подростков.

Президент России Владимир Путин в начале ноября одобрил предложение ввести полный запрет на продажу вейпов.