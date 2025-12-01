Симоньян вернулась в телеэфир

НАВЕРХ
Главный редактор RT и «Россия сегодня» Маргарита Симоньян
Фото: © кадр из шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»

Главный редактор RT и «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в первый раз появилась в телевизионном эфире после сообщений в сентябре, что у нее диагностировали рак и она проходит лечение.

Симоньян появилась в шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1» в воскресенье, 30 ноября. В телеграм-канале она выложила часть эфира, в котором рассуждает о Британии.

Симоньян рассказала о своей «страшной тяжелой болезни» в начале сентября. Позднее она сообщила, что у нее первая-вторая стадия онкологии, у нее была операция на груди, затем ей назначили курс химиотерапии, с которой она тянула до последнего.

«Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый, вроде», — писала Симоньян в телеграм-канале 20 ноября.

Супруг телеведущей, режиссер Тигран Кеосаян скончался 26 сентября, он был в коме с конца декабря 2024 года.

