Симоньян тянула до последнего с химиотерапией

Sibnet.ru
Главный редактор RT Маргарита Симоньян
Фото: © телеграм-канал Маргариты Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, в сентябре объявившая о страшной болезни, прошла первый курс химиотерапии, об этом она сообщила в телеграм-канале.

«Первую химию я прошла вчера. Это был крайний срок, я специально просила отложить до крайнего приемлемого срока, чтобы успеть в нормальном состоянии провести юбилей РТ с участием Верховного», — написала Симоньян.

По ее словам, ей предстоит еще несколько «химий», «потом лучевая». Также он сообщила, что ей отрезали грудь.

Симоньян уточила, что проходит химиотерапию в муниципальной больнице по ОМС, то есть бесплатно, а не за 8 миллионов рублей, как пишут в интернете.

Главред RT успокоила подписчиков, что у нее первая-вторая стадия онкологии, а не третья. Она узнала о диагнозе 1 сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию, а она оказалась раком.

«В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном — и я буквально молниеносно вырастила себе рак», — поделилась ведущая.

Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 7 сентября сообщила о «страшной тяжелой болезни». Ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян скончался 26 сентября, он был в коме с конца декабря 2024 года.

