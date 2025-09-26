Умер находившийся в коме режиссер Тигран Кеосаян

Кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни, не выходя из комы, сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала Симоньян в телеграм-канале.

Она поблагодарила всех, кто молился и попросила не звонить ни ей, ни семье. «Спасибо всем, спасибо», — добавила Симоньян.

Журналистка в январе оповестила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. «У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — отмечала она.

Кеосаяну было 59 лет. Его наиболее известные картины «Бедная Саша» (1997) и «Ландыш серебристый» (2000). Также работал в СМИ. Он был ведущим ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, «Международную пилораму» (последний выпуск вышел 21 декабря) на НТВ и других.

Дважды был женат. Первая супруга — актриса Алена Хмельницкая, в браке родились две дочери. Вторая — Симоньян. Они состояли в отношениях с 2012 года, официально в браке с 2022, у них трое детей.