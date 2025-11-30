Авиакомпании решили проблему уязвимости Airbus A320 к Солнцу

Авиакомпании по всему миру смогли экстренно наладить работу своих авиапарков после того, как производитель самолетов Airbus сообщил о проблеме в программном обеспечении , говорится в сообщениях перевозчиков.

Проблему выявили при расследовании инцидента, когда самолет JetBlue Airways резко потерял высоту. Борт совершил аварийную посадку во Флориде. Как выяснилось интенсивное излучение Солнца привело к сбою программного обеспечения. Проблема коснулась порядка 6 тысяч самолетов.

Крупные авиаперевозчики из разных стран мира оперативно устранили уязвимость программного обеспечения (ПО) у большей части самолетов A320 европейского концерна Airbus, произведя его откат до предыдущей версии после уведомления о проблеме, сказано в сообщениях.

Как ранее сообщили в Росавиации, проблема не касалась самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями.