Залужный заявил о возможности мира без «полной победы» Украины

Источник:
Sibnet.ru
Бывший главком украинских вооруженных сил (ВСУ), посол Украины в Британии Валерий Залужный
Фото: © t.me/Zaluzhnui

Украина может заключить мир с Россией даже, если не добьется «полной победы», к которой стремится, заявил бывший главком украинских вооруженных сил (ВСУ), посол в Британии Валерий Залужный.

«Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе — распаду Российской империи. Но не можем и исключать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения», — написал Залужный в статье, опубликованной в издании Liga.net.

По его словам, «подавляющее большинство войн завершается либо взаимным поражением, либо каждый уверен, что победил, либо другие варианты».

Каждый раз условия мира «не становятся лучше для Украины», признался Залужный. Ранее он уже прогнозировал, что украинскую армию ждет «дальнейшее ухудшение» ситуации на фронте.

США в ноябре представили свой мирный план. В начале декабря Москву посетит спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф для обсуждения промежуточного варианта мирного урегулирования.

Президент России Владимир Путин в четверг, 27 ноября заявил, что украинские войска должны уйти с занимаемых ими территорий в Донбассе, «тогда и прекратятся боевые действия».

