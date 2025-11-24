НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин предварительно одобрил мирный план США

Источник:
Sibnet.ru
366 2
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Американские предложения по Украине могут быть положены в основу всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта, заявил президент России Владимир Путин турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

Путин накануне провел телефонный разговор с Эрдоганом. Президент России подтвердил заинтересованность в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования»,— сказано в сообщении.

Эрдоган, в свою очередь, выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку.

План Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта был опубликован в пятницу, 21 ноября. Белый дом рассчитывает, что сначала эти документы подпишут президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, а затем план передадут российской стороне.

Еще по теме
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
США не удалось склонить Украину к принятию мирного плана Трампа
Опубликован встречный план Евросоюза по Украине
Эрдоган проведет переговоры с Путиным
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Как выглядела первая Windows
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
NASA показало самое детальное фото объекта 3I/ATLAS
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

gena415

ни чего не понятно , или я проспал Россия что проиграла в конфликте? , Украина стоит у стен Кремля? а...

pepelmetal

Хахахах) сами выпустили, сами ищут

se 34

Европа предлагает России сдаться, а если нет то Украинцы еще не кончились

mosquito__2010

ждал как и все пока ты нам зачитаешьжги пунктовед