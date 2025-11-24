Путин предварительно одобрил мирный план США

Американские предложения по Украине могут быть положены в основу всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта, заявил президент России Владимир Путин турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

Путин накануне провел телефонный разговор с Эрдоганом. Президент России подтвердил заинтересованность в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования»,— сказано в сообщении.

Эрдоган, в свою очередь, выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку.

План Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта был опубликован в пятницу, 21 ноября. Белый дом рассчитывает, что сначала эти документы подпишут президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, а затем план передадут российской стороне.