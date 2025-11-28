Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет вариант мирного соглашения с Россией с отказом от территорий, заявил глава президентского офиса Андрей Ермак.

«Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территорий», — заявил Ермак в интервью американскому журналу The Atlantic.

По его словам, это противоречит конституции и воле народа Украины. Кроме того, впервые комментируя коррупционный скандал, Ермак признался, что «давление очень высокое».

«Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории. Он не подпишет соглашение о передаче территорий», — сказал глава офиса.

Украина готова обсуждать только то, где должна пройти линия разграничения, определяющая границы территорий, контролируемых воюющими сторонами, отметил Ермак.

Песков назвал «вакханалией» ситуацию вокруг мирного плана

Вопрос территорий — ключевой в мирном плане президента США Дональда Трампа. И это — одно из главных требований России.

Команда Зеленского ранее запросила встречу с Трампом. Но президент США решил сначала отправить делегацию в Москву. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник дал понять, что Москва будет твердо придерживаться своих основных требований.