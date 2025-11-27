Собран первый электромобиль «Атом». ФОТО

Первый предсерийный образец электрокара «Атом» собрали на заводе «Москвич», сообщила пресс-служба производителя.

Автомобиль относится к серии PT (Plant Trial) — они собираются на реальных производственных линиях для отладки технологических процессов. Данный этап означает переход проекта к этапу подготовки к серийному производству.

Отмечается, что модели PT-серии — это полноценные автомобили, которые создают по тем же технологиям и стандартам, которые будут применяться в товарных машинах. В частности, автомобиль получил финальную версию электроники и успешно прошел все тесты.

Первый предсерийный образец электрокара «Атом» Фото: © пресс-служба «Атом»

Серийный «Атом» оснащен 204-сильным электромотором (150 кВт), разгоняется до «сотни» менее чем за восемь секунд, а максимальная скорость достигает 170 километров в час. Батарея емкостью 77 кВтч обеспечивает до 500 километров запаса хода.

Впервые концепт электромобиля «Атом» показали в мае 2023 года. Над внешностью модели работали российские и итальянские дизайнеры.