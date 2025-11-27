НАВЕРХ
Лара Крофт попала в Книгу рекордов Гиннесса

Источник:
Sibnet.ru
214 0
Фото: © store.steampowered.com

Персонаж серии компьютерных игр Лара Крофт занесена в Книгу рекордов Гиннесса сразу с двумя достижениями. Составители подсчитали тираж проданных копий игр об искательнице приключений и количество появлений на обложках печатных изданий.

Франшиза о расхитительнице гробниц насчитывает уже 11 игр основной серии, плюс несколько спин-оффов и мобильных игр. Их общий тираж достиг 100 миллионов проданных копий, что «ставит леди Крофт далеко впереди конкурентов», указано на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Еще одним достижением Крофт стало рекордное число попаданий на обложки различных изданий.

«По последним официальным подсчетам, проведенным в апреле этого года, Лара появлялась на обложках 2300 раз, включая такие издания, как Newsweek и TIME , что свидетельствует о том, насколько широкое признание видеоигр получило признание как медиа, требующего серьёзного отношения. И, конечно же, Лара теперь красуется и на обложке Книги рекордов Гиннесса: издание для геймеров за 2026 год!», – сообщила пресс-служба Книги рекордов Гиннесса.

Фото: © guinnessworldrecords.com

Составители отмечают, что успех серии Tomb Raider вдохновил других участников индустрии, в частности, студию Naughty Dog на создание нескольких игр Uncharted об историке-любителей Нэйтане Дрейке.

Лара Крофт была придумана английским дизайнером Тоби Гардом. Впервые она появилась в видеоигре «Расхитительница гробниц» 1996 года, получившей множество наград «Игра года» от профильных изданий и положившей начало целой франшизе.

Софи Тернер сыграет Лару Крофт в сериале «Расхитительница гробниц»

Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA в 2024 году обнародовала результаты опроса геймеров со всего мира, которых попросили выбрать самого культового персонажа в истории видеоигр. Первое место в списке заняла Лара Крофт.

Игры #Приключения
