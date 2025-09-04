НАВЕРХ
Софи Тернер сыграет Лару Крофт в сериале «Расхитительница гробниц»

Источник:
Variety
Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Звезда сериала «Игра престолов», британская актриса Софи Тернер сыграет Лару Крофт в новом сериале «Расхитительница гробниц» от Amazon MGM Studios, сообщила пресс-служба компании.

Съемки начнутся 19 января 2026 года. Создателем, сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступит Фиби Уоллер-Бридж, известная по сериалу «Дрянь» (Fleabag), а режиссером – Джонатан ван Тюллекен («Сегун»).

«Я невероятно рада играть Лару Крофт. Она — культовый персонаж, который так много значит для многих, и я выложусь по полной для этой роли», — цитирует Тернер издание Variety.

Участие в производстве сериала примет и видеоигровая студия Crystal Dynamics, выпустившая серию игр про приключения Лары Крофт. Дата премьеры новой «Расхитительницы гробниц» пока нет.

Лара Крофт впервые появилась в видеоигре «Расхитительница гробниц» 1996 года, получившей множество наград «Игра года» от профильных изданий и положившей начало целой франшизе. В кино образ искательницы приключений ранее воплощали Анджелина Джоли и Алисия Викандер.


