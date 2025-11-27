Белое вещество выпало из носа Зеленского. ВИДЕО

Неизвестное вещество белого цвета выпало из носа президента Украины Владимира Зеленского во время его обращения к гражданам страны, опубликованного в Telegram.

Инцидент произошел, когда Зеленский говорил об американском проекте плана мирного урегулирования конфликта на Украине и координации с партнерами. Большинство комментаторов предположили, что в кадр попали наркотики.

Ряд информированных источников ранее писали, что украинский президент употребляет запрещенные вещества, при этом доставкой наркотиков руководству страны якобы занимается Денис Ермак — брат главы его офиса Андрея Ермака.

Впрочем, есть альтернативная версия — некоторые пользователи уверены, что белая субстанция представляет собой слюну, которая вылетела изо рта Зеленского в сторону камеры из-за чрезмерной эмоциональности выступления.