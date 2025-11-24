НАВЕРХ
Зафиксирован первый случай гибели человека от птичьего гриппа H5N5

Sibnet.ru
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
Фото: © NIAID

Первый зарегистрированный случай смерти человека от птичьего гриппа H5N5 зафиксирован в США, сообщил Роспотребнадзор.

«Случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа H5N5 — первый в мире зарегистрированный случай заражения данным подтипом. При этом данный вирус относится к той же кладе, что и широко циркулирующий вирус гриппа H5N1», — отмечается в сообщении.

Вирус гриппа H5N5 регулярно выявляется в некоторых странах Европы, а также в США и Канаде, в основном среди диких птиц. Однако были случаи заражения H5N5 млекопитающих. По оценкам экспертов, риск межвидового перехода для данного варианта вируса сохраняется

При этом заражение человека данным штаммом возможно только от животных, случаев передачи вируса между млекопитающими еще не зарегистрировано. Таким образом, риски возникновения эпидемии пока достаточно низкие.

Российские специалисты участвуют в глобальной сети мониторинга межвидового перехода вирусов гриппа, наблюдают за изменением их эпидемического и пандемического потенциала, подчеркнуло ведомство.

