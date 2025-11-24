Собчак извинилась перед Михалковым за подозрения о «голой вечеринке»

Журналистка Ксения Собчак опровергла свои заявления, что режиссер Никита Михалков показал президенту России Владимиру Путину видео с «голой вечеринки», что обернулось «отменой» и извинениями участвовавших в ней артистов.

«Всегда хочется верить, что мощь таланта и мелочность не идут рука об руку. Рада, что мои источники, говорившие, что именно Михалков "накрутил" Президента относительно голой вечеринки, оказались не правы», — написала Собчак в телеграм-канале. Также она принесла извинения Михалкову.

«Голая вечеринка», организованная блогером Настей Ивлеевой, состоялась в конце декабря 2023 года. Мероприятие раскритиковали военкоры и общественные организации, заявив о недопустимости подобного во время СВО. Гости-артисты столкнулись с отменой концертов, их вырезали их телеэфиров. Ивлеева, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие записывали видео с извинениями.

Через месяц после мероприятия Собчак писала, что гонения начались, после того как Михалков показал видео оттуда Путину. Режиссер в ответ заявил, что на его встречах с Путиным есть «более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни».

В июле Собчак записала несколько «кружочков» в телеграм-канале, где рассказала, что Михалков показал видео с рэпером Vacio, который пришел на вечеринку только в носке на половом члене и с которого этот носок стягивали зубами, из-за «холодных отношений» с администрацией президента. «С этими людьми он находится практически в открытой конфронтации», — говорила журналистка.