Глава Airbus попросил для Европы тактическое ядерное оружие

Источник:
РБК
337
Тактическое ядерное оружие
Фото: Darrell Ames, Program Executive Office Missiles and Space (PEOMS), United States (US) Army

Европа для успешного противодействия России нуждается в тактическом ядерном оружии, заявил председатель совета директоров Airbus Рене Оберман на Берлинской конференции по безопасности.

«Ахиллесовой пятой» европейских стран Оберман назвал размещение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградской области, «прямо перед дверью» в ЕС, а также появление их у Белоруссии. Это оружие представляет угрозу для Европы, цитирует РБК Обермана.

«Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные государства — члены ЕС должны договориться о единой поэтапной программе ядерного сдерживания, включая, в первую очередь, тактический уровень. Я думаю, это станет весомым признаком сдерживания», — сказал глава Airbus.

Тактическое ядерное оружие предназначено для поражения различных целей на поле боя в тактической и оперативной глубине расположения противника (до 500 километров) без масштабных разрушений и загрязнения территории радиацией, в то время как стратегическое — для поражения наиболее важных стратегических объектов на большом расстоянии в тылу противника (более 5500 километров).

Мощность тактического ядерного оружия варьируется от менее чем килотонны до 50 килотонн. Для сравнения: у стратегического ядерного оружия этот показатель составляет от примерно 100 килотонн до нескольких мегатонн.

Франция и Великобритания обладают собственными стратегическими ядерными арсеналами , но не располагают тактическими зарядами.

