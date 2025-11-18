Два истребителя Су‑57 передали первому иностранному заказчику

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала иностранному заказчику два истребителя пятого поколения Су-57, сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха

«Первые два самолета зарубежный наш заказчик, зарубежный партнер уже получил. Они приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют свои лучшие качества. Наш заказчик доволен», — сказал Бадеха в эфире Первого канала.

В феврале 2025 года арабоязычные СМИ сообщили, что первым иностранным заказчиком истребителя Су-57 (в экспортной модификации Су-57Э) стал Алжир. Количество закупленных истребителей не раскрывалось.

Многофункциональный российский истребитель пятого поколения Су-57Э сейчас впервые публично демонстрируется на международной авиационной выставке Dubai Airshow 2025.