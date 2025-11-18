Набиуллина признала, что с блокировками счетов «перегнули палку»

Рост жалоб на необоснованную блокировку счетов россиян говорит о том, что где-то «перегнули палку», борясь с мошенничеством, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Число жалоб на мошенников серьезно упало, но при этом выросли количество обращений на необоснованную блокировку счетов банками, приводит РБК слова Набиуллиной, сказанные ей на конференции «Фокус на клиента».

«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства. И мы эту ситуацию с вами разруливали. Первые признаки улучшения появились. Надеюсь, что эта проблема будет решена», — цитирует РБК главу ЦБ.

ЦБ требует от банков раскрывать полную информацию о причинах блокировок счетов и подчеркивает необходимость принятия решений так, «чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как не попасть в черный список банка

Блокировать средства могут по трем основаниям: при подозрении вывода средств мошенниками, отмывании денег и нарушении налогового законодательства, поясняла ранее Набиуллина.

Блокировки чаще всего связаны с нетипичным поведением клиентов — частыми переводами или операциями, не соответствующими официальным доходам. В таких случаях банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит клиента объяснить характер операций.