Китайский суперавианосец «Фуцзянь» встревожил США

Новый китайский суперавианосец «Фуцзянь» (назван в честь одной из провинций КНР) изменит баланс сил в Тихом океане и поставит под угрозу господство военно-морское господство США в Азии.

«Мощный импульс усилиям Китая по сдерживанию американских морских сил в Тихоокеанском регионе, который США долгие десятилетия считали своей сферой влияния, придал официальный ввод в строй третьего — и на порядок более продвинутого — авианосца "Фуцзянь"», — пишет военный обозреватель The Washington Post Кристиан Шепарди.

Этот суперавианосец с водоизмещением в 80 тысяч тонн способен принимать на борт около 60 самолетов. Он будет ходить в составе группы численностью до 10 кораблей.

Электромагнитные катапульты делают «Фуцзянь» единственным кораблем ВМС Китая, способным запускать самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Это позволит кораблю «заглядывать за горизонт» для наведения своей авиации.

По оценкам аналитиков, корабль резко сузит разрыв в возможностях флотов США и Китая, а также позволит Пекину активнее устрашать своих соперников в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.