Человек и космос
Человек и космос
Почему звезды на небе мерцают, а планеты нет

Звезды в ночном небе мерцают, а другие небесные тела, например, планеты и спутники, светят ровным светом. Почему так происходит?
Звезды в ночном небе
Звезды в ночном небе
Дело в том, что звезды удалены от Земли на невообразимые расстояния, свет от них идет тысячи и даже миллионы лет. Даже у самой яркой звезды угловой размер настолько мал, что она выглядит как малюсенькая точка.

Когда очень узкий луч проходит через атмосферу Земли, он преломляется и искажается, поскольку неоднородный воздух постоянно и хаотично движется под воздействием различных сил. Именно это создает эффект мерцающей звезды.

Мерцание воспринимается как изменения в видимом блеске и цвете звезды, однако это просто атмосферные искажения. Астрономы называют данный эффект звездной сцинтилляцией, нередко он мешает наблюдениям за звездами.

Чем более влажная погода, тем сильнее воздух колеблется — а значит, сильнее начинают мерцать звезды. В сухую погоду, на возвышенностях, где воздух разреженный и спокойный, звезды мерцают значительно слабее.

Что с планетами

Планеты и спутники находятся гораздо ближе к Земле. Если приглядеться в бинокль, то станет понятно, что они представляют собой не точку, а крохотный диск. Луч солнечного света, который они отражают, значительно толще, хотя в небе такой объект также выглядит точкой.

Такой свет тоже искажается атмосферой Земли, но эти искажения усредняются, в результате планеты и спутники не «мигают». Однако планеты, висящие низко над горизонтом, все же могут казаться мерцающими, поскольку свет в этом случае проходит через большее количество воздуха. 

