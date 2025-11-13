НАВЕРХ
Красная икра в России за год подорожала на треть

Источник:
«Известиям»
Икра
Фото: © Sibnet.ru

Красная икра за год подорожала на 33%, а средняя цена за банку весом 200 граммов достигла почти 3 тысяч рублей, следует из данных сервиса «Контур.Маркета», основанном на анализе более 1,7 миллиона чеков.

Ценообразование на черную и красную икру различается, в том числе из-за особенностей потребления, пояснили «Известиям» аналитики «Контур.Маркета».

«Черная, традиционный деликатес, стоит достаточно дорого и доступна далеко не каждому покупателю, поэтому в течение года сохраняется относительная стабильность стоимости и спроса, без заметных скачков. Икра лососевых рыб — более массовый продукт, на рост ее цены влияет ажиотажный спрос перед праздниками», — рассказали аналитики.

Красная икра за год подорожала на 33%, а средняя цена за банку весом 200 граммов достигла почти 3 тысяч рублей, следует из данных сервиса. Эти данные подтверждают и Росстат: по итогам сентября она выросла в цене на 37,8% год к году.

Шесть лососевых: как выбрать красную икру

«То, что красная икра не подешевела, связано с ростом издержек производителей и инфляцией, которые нивелировали итоги относительно удачной путины в этом году», — отметил вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин.

По его словам, самый хороший год по добыче лосося — 2023-й. Тогда было выловлено 609 тысяч тонн. В 2024-м выловили только 220 тысяч тонн, а в этом — 335 тысяч тонн.

Экономика #Продукты
Обсуждение (3)
