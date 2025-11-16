Какое российское оружие помогло бы Венесуэле противостоять США

Россия обладает рядом недорогих вооружений, способных в короткий срок резко усилить оборону Венесуэлы на фоне угроз Соединенных Штатов, считают эксперты американского военного издания Military Watch Magazine (MWM).

США обвинили Венесуэлу в организации наркотрафика и приступили к подготовке военной операции по свержению режима Николаса Мадуро. Пентагон стянул значительные силы к берегам латиноамериканской страны. Каракас привел армию в боеготовность. Но скромный арсенал венесуэльцев оставляет мало шансов на успех.

Венесуэла обратилась за военной помощью к союзникам, в том числе к России. Военные эксперты MWM перечислили пять российских недорогих, но эффективных систем вооружений, которые могли бы остановить США.

Береговой ракетный комплекс «Бастион»

«Бастион» разрабатывался для асимметричного противодействия крупным военно-морским силам Запада. Эта система имеет низкие эксплуатационные расходы и относительно проста в использовании. Но этот ракетный комплекс очень эффективен. Главное его достоинство — крылатые ракеты P-800 со скоростью 2,5 Маха и дальностью полета 800 километров.

Корветы проекта «Буян-М»/«Каракурт»

Российский флот после распада СССР стал больше полагаться не на крейсеры и эсминцы, а на корабли меньших классов. Среди них — корветы проекта «Буян-М»/«Каракурт». От аналогов они отличаются мощным вооружением. Эти корабли могут нести не только крылатые ракеты Р-800 и «Калибр», но и гиперзвуковую ракету «Циркон», имеющую скорость девять Махов и дальность в тысячу километров.

Истребитель Су-30М2

ВВС Венесуэлы имеют на вооружении российские многофункциональные истребители Су-30МК2. Это современные и смертоносные самолеты. Но у страны их всего 22 единицы. Россия могла вдвое увеличить парк таких машин, но имеющих уже радары с фазированной антенной решеткой, двигатели АЛ-41Ф1С и новое вооружение, включая ракеты Р-77М.

Крылатая ракета Х-32

Венесуэльские Су-30МК2 могли бы получить на вооружение новейшую российскую крылатую ракету Х-32, что резко бы усилило их противокорабельные возможности. Это ракета развивает скорость пять Махов и на конечной стадии полета при дальности в 1 тысячу километров движется по сложной траектории с крутым пикированием, чрезвычайно затрудняющим ее перехват.

Подводная лодка проекта «Варшавянка»

ВМС Венесуэлы располагают двумя подводными лодками типа 209, поставленными Германией в 1970-х годах. Российские подлодки проекта «Варшавянка» могли бы резко усилить ударную мощь флота. Они могут нести широкий спектр типов крылатых ракет, включая «Калибр», Р-800 и «Циркон». Эти лодки отличаются бесшумностью, за что их на Западе прозвали «Черными дырами».