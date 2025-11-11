Разблокировка системы самоочистки клеток обратила старение вспять

Стимулирование работы лизосом, которые выступают в роли крошечных «мусороперерабатывающих заводов» внутри клеток, обращает старение вспять, выяснили китайские ученые.

Открытие было сделано в ходе изучения редкого генетического заболевания — синдрома прогерии Хатчинсона-Гилфорда. Больные с этим синдромом стареют с невероятной скоростью. У них рано появляются морщины, выпадают волосы, теряется эластичность кожи.

Причина дефекта — белок прогерин, который нарушает нормальную работу клеток, повреждает ДНК, укорачивает теломеры и останавливает процесс деления клеток, отмечается в статье исследователей, опубликованной журналом Science China Press.

Ученые выяснили, что вредный белок сначала появляется возле оболочки ядра, а затем перемещается в цитоплазму клетки. В идеале он должен разрушаться в лизосомах, которые перерабатывают клеточные отходы, однако у больных прогерией эта система не работает.

Специалисты нашли способы перезапустить работу лизосом — для этого достаточно активировать протеинкиназу C и подавить белкового комплекса mTORC1. В результате удаление прогерина из клеток восстанавливалось, признаки клеточного старения уменьшались.

Такая терапия, стимулирующая удаление вредного белка, может использоваться не только для лечения этого генетического заболевания, но и для замедления старения у обычных людей, подчеркнули ученые.