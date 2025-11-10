Анджелина Джоли поделилась впечатлениями от поездки на Украину

Голливудская актриса, посол доброй воли ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) Анджелина Джоли, побывавшая на Украине на прошлой неделе, рассказала об атаках дронов и призвала правительства прекратить конфликт.

«Угроза атак беспилотников там ощущается постоянно. Слышен низкий гул в небе. Местные жители называют это "человеческим сафари": дроны все время выслеживают людей, охотятся на них и терроризируют их. В какой-то момент нам пришлось остановиться и подождать, пока над нами пролетит беспилотник. Я была в защитной экипировке и приехала всего на пару дней. А семьи здесь живут с этим каждый день», — написала Джоли на своей странице в соцсети.

Актриса отметила, что ей «трудно понять, как в мире, где существует сильная дипломатия, мирные жители в Украине, Судане, секторе Газа, Йемене, Демократической Республике Конго и многих других местах ежедневно страдают».

«Как будто те, кто находится у власти, не могут ничего сделать, чтобы положить конец этим конфликтам и защитить всех гражданских лиц в равной степени», — говорится в сообщении Джоли.

Джоли побывала в Николаеве и Херсоне. По данным Politico, она не уведомила Киев о намерении посетить страну. На блокпосту в Николаевской области джип с актрисой остановили. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали водителя-охранника. По одним сообщениям в СМИ, мужчину тут же мобилизовали, по другим — у него просто проверили личность.