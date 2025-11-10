НАВЕРХ
Продажу Lada Largus ограничили из-за проблем с рулем

Источник:
Sibnet.ru
Сборка автомобиля Lada Largus
Фото: © пресс-служба АвтоВАЗа

АвтоВАЗ с 21 октября ограничил продажи Lada Largus, чтобы проверить информацию о проблемах с вращением руля, сообщил Росстандарт.

«Установлено ограничение продаж в дилерской сети для всех товарных автомобилей Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов», — приводит РИА Новости сообщение Росстандарта.

Краткосрочная приостановка продаж Lada Largus вызвана решением АвтоВАЗа проверить работу клапана в механизме гидроусилителя руля, сообщал в телеграм-канале главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков 23 октября.

«Вариантов проблемы два: либо масло нужно другое заливать, либо с клапаном разобраться — либо с тем и другим сразу», — отмечал эксперт.

В августе Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Росстандарт с просьбой проверить случаи блокировки рулевого колеса на Lada Vesta. Поводом послужила авария во Владимирской области, где у женщины на полном ходу заклинило руль и машина несколько раз перевернулась. После этого АвтоВАЗ начал бесплатную сервисную проверку этих автомобилей второго поколения.

