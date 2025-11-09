НАВЕРХ
Эксперимент с двумя ОГЭ продлят до 2029 года

Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении эксперимента по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) только по двум предметам (русскому языку и математике) вместо четырех до 2029 года. Документ опубликован в думской электронной базе.

Эксперимент уже действует в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Его планируется расширить на пять дополнительных регионов: Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, расширение и продление эксперимента позволит лучше учитывать потребности учащихся, особенности региональных рынков труда и уровень образования в разных частях страны

Сейчас выпускник 9-х классов обязаны сдавать четыре экзамена, однако в регионах, участвующих в эксперименте, для получения аттестата достаточно сдать только два — русский язык и математику.

Сдавать два экзамена разрешается девятиклассникам, которые планируют поступать в техникумы и колледжи, так как при приеме в эти учебные заведения учитывается средний балл документа об образовании, а результаты ОГЭ в конкурсной процедуре не участвуют.

Жизнь #Образование
