НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия полностью окружила Покровск

Источник:
Mash
337 2
Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие полностью окружили город Покровск (Красноармейск), штурмовые отряды заняли село Ровное — последнее в так называемой «серой» зоне.

По оценкам российских военных, в «котле» оказались порядка 2 тысяч солдат Вооруженных сил Украины, которые потеряли все шансы безопасно покинуть территорию города, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Основные силы украинцев отошли в сторону Димитрова (украинское название — Мирноград), пытаясь удержать восточные рубежи. В Покровске остались отдельные подразделения ВСУ. Выжить они могут только в случае сдачи в плен, констатируют российские бойцы.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что за минувшую неделю российские бойцы отразили 32 атаки, предпринятые ВСУ для деблокирования группировки в районе Покровска, все они оказались безуспешными.

Покровск является важным логистическим центром обороны ВСУ в Донецкой области. Город находится на трассе T054, соединяющей несколько стратегически важных городов. Падение города фактически расколет линию обороны Украины в ДНР.

Тема: Военная операция на Украине
ВСУ потеряли на фронте каждого второго солдата
ВСУ установили рекорд по числу бежавших из армии военнослужащих
Украинские дроны атаковали Волгоград
Трамп высказался о «последней капле» в отношении России
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Черная дыра отправила в космос невероятный сигнал
Шойгу выбрал место для нового города в Сибири
Названа самая красивая девушка Земли. ФОТО
Объект 3I/ATLAS отследили через китайский зонд
Обсуждение (2)
Картина дня
Российская армия полностью окружила Покровск
ВСУ потеряли на фронте каждого второго солдата
Украина остановила все государственные теплоэлектростанции
США освободили Венгрию от санкций
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

_ASUS__

вообще странно что не сбили если они целый орешник сбили !!! ... может они устали пока орешник сбивали

volmen

Питаться видимо он начал им при выходе из магазина,потому и зарулил в овраг.😊

Captain Nemo

Сейчас поскачут и понабегут сюда отписываться😂

ager

почему замы шойгу в тюрьме, а он ничего не знал получается?