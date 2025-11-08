Российская армия полностью окружила Покровск

Российские военнослужащие полностью окружили город Покровск (Красноармейск), штурмовые отряды заняли село Ровное — последнее в так называемой «серой» зоне.

По оценкам российских военных, в «котле» оказались порядка 2 тысяч солдат Вооруженных сил Украины, которые потеряли все шансы безопасно покинуть территорию города, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Основные силы украинцев отошли в сторону Димитрова (украинское название — Мирноград), пытаясь удержать восточные рубежи. В Покровске остались отдельные подразделения ВСУ. Выжить они могут только в случае сдачи в плен, констатируют российские бойцы.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что за минувшую неделю российские бойцы отразили 32 атаки, предпринятые ВСУ для деблокирования группировки в районе Покровска, все они оказались безуспешными.

Покровск является важным логистическим центром обороны ВСУ в Донецкой области. Город находится на трассе T054, соединяющей несколько стратегически важных городов. Падение города фактически расколет линию обороны Украины в ДНР.