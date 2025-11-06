НАВЕРХ
«Огненный мальчик» Надежды Михалковой выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
217 1
кадр из фильма
кадр из фильма "Огненный мальчик" (реж. Надежда Михалкова)
Фото: © «Вольга»

Российские кинотеатры 6 ноября начинают показ драмы Надежды Михалковой «Огненный мальчик». Зрителям обещают напряженный сюжет, блестящую операторскую работу и выдающуюся актерскую игру.

По сюжету картины, сын председателя комитета ГД по делам семьи и детей становится соучастником трагических событий. Это может поставить крест на карьере его матери — жесткой и властной женщины, которая вместо разговора с сыном отправляет его в деревню, подальше от себя и соблазнов большого города.

«Это кино для больших экранов в первую очередь из-за восхитительной операторской работы и видов русской природы, а также выдающегося актерского состава», — пишет о фильме пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга».

Главные роли в картине исполнили Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшины, Анна Михалкова и Денис Косиков. Надежда Михалкова стала режиссером, соавтором сценария и одним из продюсеров фильма.

Лента, снятая при поддержке министерства культуры РФ, получила возрастной рейтинг 18+.

Сборы «Горыныча» превысили миллиард рублей

«Огненный мальчик» — пятая режиссерская работа Надежды Михалковой. Ранее она сняла две короткометражки «One mango, please» и «Кей», полнометражный фильм «Проигранное место» и мини-сериал «Номинация».

