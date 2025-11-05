НАВЕРХ
Сборы «Горыныча» превысили миллиард рублей

кадр из фильма
кадр из фильма "Горыныч" (реж. Дмитрий Хонин)
Фото: © «Вольга»

Сказочный блокбастер «Горыныч» с Александром Петровым собрал в прокате более миллиарда рублей. По данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, за неполные две недели фильм посмотрели почти три миллиона зрителей.

По сюжету сказки, старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин во время спуска в батискафе попадает в подводную пещеру, которая служит порталом в волшебный мир.

В сказочном княжестве лихой моряк находит маленького дракона, который считает его мамой. Герой дает дракончику имя Горыныч, после чего начинаются их увлекательные и опасные приключения.

Фильм стартовал в прокате 23 октября. Бюджет картины, по данным ЕАИС, составляет 890 миллионов рублей, из которых 520 миллионов безвозвратные. Проект реализован при поддержке Фонда кино.

Фильм «Август» собрал миллиард в прокате

Одновременно с «Горынычем» в прокате стартовал музыкальный фильм «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд. Его сборы за неполные две недели составили 955 миллионов рублей.

