Фильм «Август» собрал миллиард в прокате

Источник:
Sibnet.ru
85 0
Никита Кологривый в фильме
кадр из фильма "Август" (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев)
Фото: © «Дирекция кино»

Военный триллер «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева собрал в российском прокате более миллиарда рублей. Данные о сборах картины опубликованы на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведенеий о показах фильмов в кинозалах.

Премьера «Августа» состоялась 25 сентября, таким образом на преодоление миллиардной отметки фильму понадобилось меньше месяца. Показ картины в кинотеатрах продолжается.

Фильм основан на романе Владимира Богомолова «В августе 44-го» (также издавался под названием «Момент истины»). По сюжету, небольшому отряду контрразведчиков поручено найти в огромном лесу и ликвидировать группу немецких шпионов, передающих по радио сведения о перемещении советских войск.

Главные роли исполнили Сергей Безруков, Павел Табаков и Никита Кологривый, чью роль в этом фильме критики назвали едва ли не лучшей в карьере актера.

Бюджет картины, по данным ЕАИС, составил 860 миллионов рублей, из которых 600 невозвратные. Фильм снят при поддержке Фонда кино.

«Август» стал восьмым российским фильмом, собравшим в 2025 году более миллиарда рублей в прокате. Ранее это удалось картинам «Кракен», «Царевна-лягушка», «Красный шелк», «Батя 2. Дед», «Пророк. История Александра Пушкина», «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

