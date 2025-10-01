НАВЕРХ
«Август»: за что ругают и хвалят фильм

Sibnet.ru
кадр из фильма "Август" (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев)
Фото: © «Централ Партнершип»
Фильм «Август» за первый уик-энд собрал в прокате более 250 миллионов рублей. Это лучший результат среди сентябрьских отечественных премьер. Но отзывы критиков и зрителей картина получила противоречивые.

Фильм Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август», скорее, понравился: оценка на Кинопоиске – 7,5 и пять положительных рецензий против одной отрицательной и двух нейтральных. А вот рецензии кинокритиков оказались скорее негативными, а местами разгромными.

«Август», 2025 год

Жанр: триллер, военный боевик
Режиссеры: Никита Высоцкий, Илья Лебедев
Сценарист: Сергей Снежкин
Продюсеры: Константин Эрнст, Анатолий Максимов
В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов, Даниил Воробьев, Кирилл Кузнецов
Бюджет: 650 миллионов рублей

Сюжет

Картина основана на романе Владимира Богомолова «В августе 44-го» (также издавался под названием «Момент истины»). По сюжету, небольшому отряду контрразведчиков поручено найти в огромном лесу и ликвидировать группу немецких шпионов, передающих по радио сведения о перемещении советских войск. Сделать это нужно быстро, в противном случае под угрозой окажется масштабная наступательная операция.

За что ругают

Главная претензия критиков «Августа» к фильму – попытка режиссеров и продюсеров превратить роман Богомолова в шпионский боевик, из-за чего на экране теряется дух оригинального произведения, а его персонажи превращаются в супергероев.

«Нестандартный и уникальный текст Богомолова на экране становится все более и более пошлым. И даже фигуры гениальных разведчиков донельзя упрощаются», – пишет кинокритик портала Film.ru Владислав Шуравин.

Теперь Алехин, отмечает кинокритик, разгадывает тайны не с помощью знаний по геологии, которые получил на гражданке, и способности за считаные секунды анализировать язык тела и сведения из документов: «Его просто натаскали на распознавание лиц, и теперь он соотносит фотороботы как вычислительная машина».

«Чего "Августу" никак простить нельзя, так это отсутствия в фильме главной скрепы любой разведки и контрразведки — терпения. Банальное умение ждать, хладнокровие при выполнении рутинных задач и сохранение себя перед лицом неудачи — такими качествами Владимир Богомолов наделял своих героев, способных неделями ковыряться в земле ради призрачного шанса найти следы вражьего шпиона», – отмечает Максим Гревцев из «Кино-Театра».

Новые Алехин, Таманцев и Блинов, по его впечатлению, неудач не видели никогда: «Экстрасенсорная чуйка и щепотка сюжетной магии справно ведут их от одной зацепки к другой».

«Напряженный и тревожный дух истории, ее мощный антагонист и глубокое проникновение в психологию персонажей остались там же, где и были, — в романе Владимира Богомолова. Где их и следует искать», – резюмирует Маря Плевицкая на портале Т-Ж.

Также большинство критиков сочли неуместной финальную батальную сцену фильма, которой не было в романе, но которая дает представление о том, на что была потрачена немалая часть бюджета картины.

За что хвалят

Среди положительных моментов фильма «Август» зрители и критики отмечают динамичный темп повествования, внимание к деталям, операторскую работу и актерскую игру, в особенности Никиты Кологривого.

«В тройке именно лейтенант, несмотря на контузию, бегает, прыгает и стреляет по-македонски. Впрочем, его линия тоже прописана вглубь и дополнена сценами снов и воспоминаний. И по итогу можно с уверенностью сказать, что Кологривый сыграл едва ли не лучшую роль в своей карьере», — считает Александр Фолин из «Кинорепортера».

«Кологривый, безусловно, одно из главных достоинств "Августа": Таманцев создан для него, он выплескивает в этом фильме всю свою бешеную энергию, которую не мог выплеснуть в той дребедени, где зачем-то регулярно снимается», — вторит Денис Корсаков из «Комсомольской правды»

По мнению обозревателя, к его страстной игре лучше всего подходят слова «огонь» и «бомба», а кульминация «Августа» (тот самый "момент истины") в исполнении Кологривого «вспоминается практически как оперная ария».

«"Август" — большая и сильная работа. Возможно, чтобы развернуться в полную силу, ей не помешала бы, например, двухчастная или вообще сериальная структура. Но в целом фильму удается компенсировать свои недостатки и рассказать историю о лучшей в мире контрразведке с нужной интонацией, зрелищно и красиво», – заключает Яна Титоренко из Okko.

Культгид #Кинематограф
