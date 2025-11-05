НАВЕРХ
Российские ученые нашли на Титане глобальный внутренний океан

Источник:
Springer Nature
Спутник Сатурна Титан
Фото: © NASA

Российские ученые на основе полученных данных построили модель строения Титана, самого крупного спутника Сатурна. В недрах Титана находится глобальный внутренний океан и большое количество органического материала.

Титан — крупное небесное тело, похожее на планету, имеющее атмосферу из азота метана. Новые данные позволят пересмотреть происхождение и эволюцию спутника Сатурна, но превращает Титан в главного кандидата на обнаружение внеземной жизни. Органические вещества на нем похожи на обнаруженные в кометах и метеоритах, упавших на Землю.

«Это позволяет предполагать генетическую связь кометного вещества с веществом регулярных спутников планет-гигантов, которые имеют сходство как с веществом хондритов, так и комет, что может указывать на общий резервуар материала-предшественника во внешней части Солнечной системы», — цитирует Springer Nature соавтора исследования Анну Дунаеву.

Модели внутреннего строения Титана, спутника Сатурна
Модели внутреннего строения Титана

Ученые Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского на основе данных космической миссии «Кассини-Гюйгенс» построили компьютерные модели того, что скрывается под поверхностью Титана. Под ледяной поверхностью находится океан толщиной в сотни километров, под ним расположена каменно-ледяная мантия, а в центре — каменно-железное ядро.

Миссия «Кассини-Гюйгенс» изучала Сатурн и его спутники больше 10 лет. На последнем этапе в 2017 году космическая станция «Кассини» завершила миссию в атмосфере Сатурна, а зонд «Гюйгенс» успешно сел на поверхность Титана.

Наука #Космос
