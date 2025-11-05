НАВЕРХ
Взойдет самая большая Луна 2025 года

Самая большая полная Луна 2025 года будет видна в полнолуние 5 ноября, сообщил Московский планетарий. Такое явление называется суперлунием.

Суперлуние происходит, когда полнолуние совпадает с моментом максимального приближения Луны к Земле — перигеем орбиты. Так, 5 ноября спутник подойдет к планете на расстояние около 357 тысяч километров.

Луна в результате визуально увеличится на 7,9% и станет ярче на 16%. При этом фактически суперлуну можно будет наблюдать не одну, а минимум три ночи подряд — 4, 5 и 6 ноября.

Из-за сложной орбиты Луна постоянно приближается и удаляется от Земли. Влияет множество гравитационных возмущений. Орбита луны имеет форму эллипса, поэтому каждый месяц спутник оказывается ближе всего к Земле (перигей) и дальше всего от Земли (апогей).

Фаза полнолуния начнется в 16.20 по московскому времени в среду, 5 ноября, однако суперлуна станет видимой позже, точное время ее восхода и захода будет отличаться в зависимости от региона и часового пояса.

Наблюдать суперлуну можно значительную часть ночи невооруженным глазом, если небо чистое. Лучший момент для этого — закат, в это время спутник находится близко к горизонту и дополнительно увеличивается визуально из-за атмосферной рефракции.

Тема: Человек и космос
