Легковой автомобиль после трех лет эксплуатации теряет от 20% до 40% стоимости в зависимости от пробега, считает автоэксперт Петр Баканов.

По его оценкам, если после трех лет использования автомобиль имеет пробег 90 тысяч километров, он не поврежден и незадолго до этого проводилось гарантийное обслуживание, то цена машины может снизиться на 30-40%.

При прочих равных условиях трехлетний автомобиль с пробегом всего в 30 тысяч километров потеряет порядка 20% от своей первоначальной цены, приводит слова Баканова журнал «За рулем».

По итогам третьего квартала 2025 года средняя остаточная стоимость легковых автомобилей трехлетнего возраста составила 82% от первоначальной цены машины, сообщил «Автостат». С 2021 года этот показатель рос, в 2023 году он достиг рекордных 138%. В 2024 году тренд изменился, в первом квартале 2025 года цена снизилась до 123%, во втором квартале — до 91%.