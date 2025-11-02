НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

На сколько дешевеет автомобиль за три года

Источник:
«За рулем»
209 1
Автомобиль
Фото: © Sibnet.ru

Легковой автомобиль после трех лет эксплуатации теряет от 20% до 40% стоимости в зависимости от пробега, считает автоэксперт Петр Баканов.

По его оценкам, если после трех лет использования автомобиль имеет пробег 90 тысяч километров, он не поврежден и незадолго до этого проводилось гарантийное обслуживание, то цена машины может снизиться на 30-40%.

При прочих равных условиях трехлетний автомобиль с пробегом всего в 30 тысяч километров потеряет порядка 20% от своей первоначальной цены, приводит слова Баканова журнал «За рулем».

Как «на глаз» определять пробег автомобиля

По итогам третьего квартала 2025 года средняя остаточная стоимость легковых автомобилей трехлетнего возраста составила 82% от первоначальной цены машины, сообщил «Автостат». С 2021 года этот показатель рос, в 2023 году он достиг рекордных 138%. В 2024 году тренд изменился, в первом квартале 2025 года цена снизилась до 123%, во втором квартале — до 91%.

Еще по теме
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Эксперт научил «на глаз» определять реальный пробег автомобиля
Стоимость ОСАГО достигла дна
Как выбрать стеклоомывающую жидкость
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Объект 3I/ATLAS максимально сблизился с Солнцем
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль не увидел необходимости в срочной встрече Путина и Трампа
Банки ужесточат процедуры идентификации клиентов
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Су‑35С назвали самым результативным истребителем
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
36
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
29
Кремль счел тревожными данные о вводе на Украину французских войск
15
США испытали сверхзвуковой самолет X-59. ВИДЕО
15
Путин потребовал накормить россиян рыбой
14
Наталья Поклонская сменила имя на Радведу