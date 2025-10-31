НАВЕРХ
Эксперт научил «на глаз» определять реальный пробег автомобиля

Источник:
«За рулем»
Приборная панель автомобиля
Фото: DocteurCosmos / CC BY-SA 3.0

Эксперт назвал признаки, используя которые можно при простом осмотре определить реальный пробег автомобиля, а не указанный на одометре.    Сотрудник компании «АВТОДОМ» Андрей Гришаков советует обратить внимание на износ различных деталей.

Поскольку скручивание пробега — это одна из самых распространенных махинаций при продаже подержанного автомобиля, то одометр может не отражать реальной ситуации. Гришаков называет ряд признаков для определения пробега.  

«Во-первых, износ салона. Амортизация видна на стыках декоративных панелей руля, на изношенных накладках педалей, потертости на рычаге КП и подлокотниках, а также при деформации обивки сидений. <…> Передние диски служат 80-120 тысяч километров. Если диски заменены, но и новые истерты, то вероятно, что пробег давно перешел отметку в 150 тысяч километров», — цитирует эксперта издание «За рулем».

Еще одним признаком служит потертость педали тормоза, резиновая полностью стирается примерно к 200 тысячам километров пробега, поясняет Гришаков. Он советует проверить даты выпуска фар (наклейка сзади корпуса), лобового стекла (правый нижний угол), ремней (бирка на них).

Эксперт назвал причины быстрого износа шин

По техосмотру пробег можно обнаружить в сервисной книжке, в которой указываются данные прохождения ТО. Также данные о пробеге можно запросить у страховой компании. Ни один признак не доказывает скрутку пробега, но при совпадении нескольких факторов стоит насторожиться и провести диагностику автомобиля в сервисном центре, советует эксперт.


Авто #Авторынок
Обсуждение (0)
