Эксперт научил «на глаз» определять реальный пробег автомобиля

Эксперт назвал признаки, используя которые можно при простом осмотре определить реальный пробег автомобиля, а не указанный на одометре. Сотрудник компании «АВТОДОМ» Андрей Гришаков советует обратить внимание на износ различных деталей.

Поскольку скручивание пробега — это одна из самых распространенных махинаций при продаже подержанного автомобиля, то одометр может не отражать реальной ситуации. Гришаков называет ряд признаков для определения пробега.

«Во-первых, износ салона. Амортизация видна на стыках декоративных панелей руля, на изношенных накладках педалей, потертости на рычаге КП и подлокотниках, а также при деформации обивки сидений. <…> Передние диски служат 80-120 тысяч километров. Если диски заменены, но и новые истерты, то вероятно, что пробег давно перешел отметку в 150 тысяч километров», — цитирует эксперта издание «За рулем».

Еще одним признаком служит потертость педали тормоза, резиновая полностью стирается примерно к 200 тысячам километров пробега, поясняет Гришаков. Он советует проверить даты выпуска фар (наклейка сзади корпуса), лобового стекла (правый нижний угол), ремней (бирка на них).

По техосмотру пробег можно обнаружить в сервисной книжке, в которой указываются данные прохождения ТО. Также данные о пробеге можно запросить у страховой компании. Ни один признак не доказывает скрутку пробега, но при совпадении нескольких факторов стоит насторожиться и провести диагностику автомобиля в сервисном центре, советует эксперт.



