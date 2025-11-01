НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Синоптик пообещал теплый ноябрь

Источник:
«Интерфакс»
287 0
Девушка на скамейке осенью
Фото: © Sibnet.ru

Температура выше нормы ожидается в ноябре практически на всей территории России, исключение составят Чукотка и Якутия, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Выше нормы — Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ и западная половина Уральского федерального округа, очень большая территория, а вот Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ — около и выше нормы. Достаточно тепло», — сказал Вильфанд «Интерфаксу».

#Звери
Природные барометры: как животные предсказывают погоду?

По словам синоптика, на азиатской части тоже виден очаг тепла, в Сибири температура также будет около и выше нормы. Единственные регионы, где температура прогнозируется ниже нормы — это Чукотка, север Магаданской области и самый северо-восток Якутии

Избыток осадков в ноябре прогнозируется в Мурманской области, Карелии, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Кроме того, избыток осадков прогнозируется на севере Урала и севере Сибири, а также на юге Красноярского края, в Иркутской области, Хакасии, Туве, в Бурятии и в Забайкальском крае.

Дефицит осадков прогнозируется во всех регионах Центрального федерального округа и в Крыму, а также на Чукотке, в Камчатском крае, Магаданской области и на северо-востоке Якутии. На остальной территории страны количество осадков будет около нормы.

Еще по теме
Экстремальную погоду спрогнозировали для регионов Сибири
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Экстремальные холода накрыли Сибирь
Погода в России перешла в зимний режим
смотреть все
Жизнь #Погода
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
«Буревестник»: Россия испытала научно-фантастическую ракету
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский оценил ситуацию в Красноармейске одним словом
Россия ответит «зеркалом» на новый пакет санкций
Синоптик пообещал теплый ноябрь
Минпромторг перенес новые правила утильсбора на 1 декабря
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
34
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
29
Кремль счел тревожными данные о вводе на Украину французских войск
20
«Буревестник»: Россия испытала научно-фантастическую ракету
16
Мax установили 50 миллионов пользователей
15
Трамп пригрозил подлодкой в ответ на испытания «Буревестника»