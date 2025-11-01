Синоптик пообещал теплый ноябрь

Температура выше нормы ожидается в ноябре практически на всей территории России, исключение составят Чукотка и Якутия, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Выше нормы — Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ и западная половина Уральского федерального округа, очень большая территория, а вот Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ — около и выше нормы. Достаточно тепло», — сказал Вильфанд «Интерфаксу».

По словам синоптика, на азиатской части тоже виден очаг тепла, в Сибири температура также будет около и выше нормы. Единственные регионы, где температура прогнозируется ниже нормы — это Чукотка, север Магаданской области и самый северо-восток Якутии

Избыток осадков в ноябре прогнозируется в Мурманской области, Карелии, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Кроме того, избыток осадков прогнозируется на севере Урала и севере Сибири, а также на юге Красноярского края, в Иркутской области, Хакасии, Туве, в Бурятии и в Забайкальском крае.

Дефицит осадков прогнозируется во всех регионах Центрального федерального округа и в Крыму, а также на Чукотке, в Камчатском крае, Магаданской области и на северо-востоке Якутии. На остальной территории страны количество осадков будет около нормы.