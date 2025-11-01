Чем пиво отличается от пивного напитка

Пивные напитки отличаются наличием дополнительных ингредиентов, пиво же изготавливается по ГОСТу из четырех традиционных компонентов.

По ГОСТУ пивом является напиток брожения, в составе которого содержится не менее 80% солода, то есть пророщенного зерна. Пивоварам разрешается лишь частично заменять солод (не более 20%) несоложеным сырьем — непророщенным зерном, к которому могут относиться пшеница, рис, кукуруза.

Настоящее пиво должно состоять исключительно из четырех компонентов — солода, хмеля, воды и дрожжей. Наличие любых добавок, даже натуральных, автоматически превращает пиво в пивной напиток.

По российским нормам, пивной должен на 40% являться пивом, соответствующим российскому ГОСТ. Остальная доля может включать в себя несоложеное сырье в произвольных пропорциях, а также самые разные добавки.

А если с добавками?

Под категорию «пивных напитков» в России попадают классические европейские сорта пива, содержащие различные добавки. Например, бельгийский бланш с кориандром и цедрой апельсина. Из-за этого разделения многие известные импортные сорта продаются в России как пивные напитки.

Вопреки стереотипу, наличие добавок не делает пивные напитки «пародией» на классическое пиво. И, конечно же, они не уступают по качеству. Само разделение — чисто формальное.

Есть еще одно отличие. По российским нормам, пивной напиток не может иметь крепость выше семи градусов.

Для пива такого требования нет. При этом добавлять этиловый спирт в пиво и пивные напитки производителям запрещено.