Чем пиво отличается от пивного напитка

Sibnet.ru
Пиво
Фото: © Sibnet.ru
Пивные напитки отличаются наличием дополнительных ингредиентов, пиво же изготавливается по ГОСТу из четырех традиционных компонентов.

По ГОСТУ пивом является напиток брожения, в составе которого содержится не менее 80% солода, то есть пророщенного зерна. Пивоварам разрешается лишь частично заменять солод (не более 20%) несоложеным сырьем — непророщенным зерном, к которому могут относиться пшеница, рис, кукуруза.

Настоящее пиво должно состоять исключительно из четырех компонентов — солода, хмеля, воды и дрожжей. Наличие любых добавок, даже натуральных, автоматически превращает пиво в пивной напиток.

По российским нормам, пивной должен на 40% являться пивом, соответствующим российскому ГОСТ. Остальная доля может включать в себя несоложеное сырье в произвольных пропорциях, а также самые разные добавки.

А если с добавками? 

Под категорию «пивных напитков» в России попадают классические европейские сорта пива, содержащие различные добавки. Например, бельгийский бланш с кориандром и цедрой апельсина. Из-за этого разделения многие известные импортные сорта продаются в России как пивные напитки.

Чем отличаются разные виды пива

Вопреки стереотипу, наличие добавок не делает пивные напитки «пародией» на классическое пиво. И, конечно же, они не уступают по качеству. Само разделение — чисто формальное.

Есть еще одно отличие. По российским нормам, пивной напиток не может иметь крепость выше семи градусов. 

Для пива такого требования нет. При этом добавлять этиловый спирт в пиво и пивные напитки производителям запрещено.

