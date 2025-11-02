НАВЕРХ
Определена оптимальная для здоровья сердца продолжительность прогулки

Источник:
Annals of Internal Medicine
Прогулка
Люди живут дольше и реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, если ходят долгими, непрерывными отрезками, к такому выводу пришла международная команда физиологов.

Ученые проанализировали данные 33 560 участников, которые в среднем ежедневно проходили порядка 5 тысяч шагов. Оказалось, что почти половина (42,9%) участников ходили преимущественно короткими сериями менее пяти минут, и только 8% совершали длительные прогулки по 15 минут и более.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧем полезна скандинавская ходьба?

Различия в риске болезней сердца оказались поразительными. Через 9,5 года наблюдения смертность среди тех, кто ходил короткими отрезками, составила 4,36%, тогда как среди тех, кто ходил дольше 15 минут, — всего 0,8%, приводит отчет ученых журнал Annals of Internal Medicine.

По мнение исследователей, общее количество шагов, конечно, важно для поддержания здоровья, но не менее значимо и как их проходят. Они посоветовали для улучшения здоровье сердца и сосудов включать в день хотя бы одну-две 10–15-минутные интенсивные прогулки.

Жизнь #Здоровье
Обсуждение (1)
Топ комментариев

-Керя-

Опять Россияне виноваты в инфляции! И ни слова одорожании бензина и электроэнергии...

Удавиков

сразу понятно, что барышня представляет интересы кучки барыг

Удавиков

Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров в 2024 году, поднявшись на четвертое место...

DADMAL

Не ну это уже наглость ркн достала в конец обнаглели может уже их кто не будь заблокирует раз и на всегда.