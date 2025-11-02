Определена оптимальная для здоровья сердца продолжительность прогулки

Люди живут дольше и реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, если ходят долгими, непрерывными отрезками, к такому выводу пришла международная команда физиологов.

Ученые проанализировали данные 33 560 участников, которые в среднем ежедневно проходили порядка 5 тысяч шагов. Оказалось, что почти половина (42,9%) участников ходили преимущественно короткими сериями менее пяти минут, и только 8% совершали длительные прогулки по 15 минут и более.

Различия в риске болезней сердца оказались поразительными. Через 9,5 года наблюдения смертность среди тех, кто ходил короткими отрезками, составила 4,36%, тогда как среди тех, кто ходил дольше 15 минут, — всего 0,8%, приводит отчет ученых журнал Annals of Internal Medicine.

По мнение исследователей, общее количество шагов, конечно, важно для поддержания здоровья, но не менее значимо и как их проходят. Они посоветовали для улучшения здоровье сердца и сосудов включать в день хотя бы одну-две 10–15-минутные интенсивные прогулки.