КНДР испытала стратегические крылатые ракеты «море—земля»

Северная Корея провела в своих водах испытания стратегических крылатых ракет морского базирования, сообщило Главное управление ракетостроения страны.

Ракеты, модифицированные для запуска с корабля, поднялись вертикально и пролетели по определенной траектории над Желтым морем в течение двух часов десяти минут и поразили мишень, сообщила агентство ЦТАК со ссылкой на военных.

Заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон заявил, что достигнуты важные успехи «в обеспечении практичности ядерных вооруженных сил» страны.