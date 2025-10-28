Гриб сыграл на MIDI-клавиатуре. ВИДЕО

Дикий гриб из британского леса сыграл на MIDI-клавиатуре. В этом ему помогли участники проекта Bionic and the Wires.

Инженер Джон Росс и музыкант Энди Кидд прикрепили к шляпке гриба два специальных зажима с датчиками. Устройства считывали электрические импульсы, генерируемые мицелием плодового тела.

Импульсы преобразовывались в движения пары актуаторов, которые ударяли палочками по клавишам клавиатуры. После этого участники проекта опубликовали видеозапись выступления гриба в Сети.

<br>

Участники Bionic and the Wires уже несколько лет преобразуют электрические импульсы растений и грибов в движения роботизированных рук, которые играют на музыкальных инструментах или рисуют.

Своим необычным проектом Джон Росс и Энди Кит демонстрируют, что творчество может выйти за рамки человеческих форм жизни и возникать из самых неожиданных источников в природе.