Потолок обрушился в детской больнице в Новосибирске

Часть крыши и потолок обрушились в хирургическом корпусе детской больницы №1 на улице Вертковской в Новосибирске. Прокуратура и Минздрав выясняют причины произошедшего.

Инцидент произошел около полудня 23 октября в одной из палат кардиологического отделения на третьем этаже. Из здания эвакуировали 46 детей, пострадавших нет, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Обнаружив трещину в потолке, администрация больницы очень быстро отреагировала и перевела детей, находящихся в этом крыле здания, в другие помещения. <...> Организован перевод детей в другие больницы», – прокомментировал ситуацию губернатор Андрей Травников в своем телеграм-канале.

Специалисты областного минздрава обследуют конструкции здания. После установления причин обрушения будет принято решение о восстановлении поврежденного корпуса, уточнил чиновник.

Здание хирургического корпуса построено в 1952 году. По данным прокуратуры, в 2019-ом там капитально отремонтировали крышу.