Группа «Тату» выпустит альбом с песнями 20-летней давности

Фото: © vk.com/lenakatina

Группа «Тату» выпустит альбом «В Поднебесной», записанный 21 год назад. Пластинка содержит несколько ранее не издававшихся песен и новый ремикс на один из главных хитов.

Поп-дуэт, покоривший мировые чарты в середине нулевых, объявил о воссоединении летом 2025 года. В соцсетях Лена Катина и Юля Волкова обещали поклонникам «много нового и интересного», но вместо нового сначала решили выпустить хорошо забытое старое.

«Тату» работали над альбомом «В Поднебесной» во время реалити-шоу, выходившего в 2024 году на канале СТС. Солистки под руководством продюсера Ивана Шаповалова записывали песни в пентхаусе московской гостиницы «Пекин». В процессе участники проекта поругались, после чего шоу свернули, а записанный материал так и не был выпущен в качестве альбома.

В новую-старую пластинку вошли ранее не издававшиеся треки «Все нормально», «Ты согласна», «Ничья» и «Белочка», а также выходившие синглами «Простые движения» и «Не верь, не бойся, не проси». Также в треклист попала телеверсия песни «Защищаться очками» и ремикс на хит «Нас не догонят» с дебютного альбома группы.

Релиз «В Поднебесной» состоится 24 октября. Альбом выпустит лейбл Fenix Music на всех стриминговых площадках.

