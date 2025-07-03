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Участницы группы «Тату» объявили о воссоединении

Источник:
Sibnet.ru
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Солистки «Тату» Лена Катина и Юля Волкова
Фото: © vk.com/juliavolkovasolo «Тату»

Российская группа «Тату» анонсировала воссоединение. Информация о реюнионе опубликована в соцсетях солисток коллектива Елены Катиной и Юлии Волковой.

Пост с совместными фотографиями вокалисток и одинаковой подписью к ним появился на официальных страницах Волковой и Катиной в ВК с разницей чуть менее трех часов.

«Все, и обо всем-в наших глазах и не только. Впереди много нового и интересного. Погнали», – указано в посте (пунктуация сохранена).

Следующим постом Волкова опубликовала на своей странице видео с бэкстейджем совместной фотосессии артисток, сопроводив его подписью: «Нам не нужно начинать заново. Мы просто продолжили».

Группа «Тату» (t.A.T.u.) была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым и композитором Александром Войтинским при участии Елены Кипер, написавшей тексты большинства хитов. Дуэт выпустил шесть альбомов (три на русском языке и три их англоязычные версии) и имел международных успех.

Партию бас-гитары для песни «Friend or Foe» со второго альбома коллектива записал легендарный британский музыкант Стинг, а фото для обложки этого сингла сделал канадский певец и фотограф Брайан Адамс.

Группа распалась в 2011 году, после чего Волкова и Катина начали сольные карьеры, периодически воссоединяясь для выступлений на масштабных мероприятиях: открытии Олимпиады в Сочи, футбольном матче Зенит — Спартак и других.

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