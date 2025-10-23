НАВЕРХ
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов захотел в штурмовики

RTVI
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осужденный на 13 лет лишения свободы за растрату, хочет поехать в зону СВО и готов воевать простым штурмовиком, сообщил его адвокат Денис Балуев.

«Тимур Вадимович убежден, что он готов выполнить любые боевые задачи в составе любого российского штурмового подразделения в зоне СВО. Это обдуманное и полностью искреннее решение, лишенное даже намека на какой-то пиар», — сказал Балуев RTVI.

По словам адвоката, заключившие контракт из колонии «воюют люто». Защитник экс-замминистра против этой идеи, он считает, что Иванов получит билет в один конец.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере от коммерсантов в обмен на выгодные строительные контракты — по версии следствия, сумма составила 1,185 миллиарда рублей. Затем добавились дела о растрате 4 миллиардов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и незаконном хранении оружия.

Четыре пакета наград Иванова. ФОТО

Московский городской суд в июле 2025 года приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 миллионов рублей за растрату. Другие дела до суда пока не дошли.

