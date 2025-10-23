НАВЕРХ
«Алиса в Стране чудес» выходит в российский прокат

Источник:
Sibnet.ru
211 0
кадр из фильма "Алиса в Стране чудес" (реж. Юрий Хмельницкий)
Фото: © Централ Партнершип

Музыкальный фильм «Алиса в Стране чудес» по мотивам сказки Льюиса Кэрролла стартует в российском прокате. Компанию Анне Пересильд составили Милош Бикович и ряд других популярных актеров.

В центре сюжета 15-летняя школьница, которая попадает в полную странностей Страну чудес. Среди ее жителей девочка узнает своих родных и близких, которые считают ее чужой. Героине предстоит преодолеть немало испытаний, чтобы вернуться в привычный мир.

Образ Шляпника в фильме воплотил сербский актер Милош Бикович («Холоп»). Также в картине задействованы Паулина Андреева («Метод»), Ирина Горбачева («Бременские музыканты»), Сергей Бурунов («Домовенок Кузя») и другие артисты.

Создатели фильма во главе с режиссером Юрием Хмельницким («Лед 3») использовали для музыкальных номеров стихи Владимира Высоцкого. Легендарный бард написал их для аудиоспектакля 1976 года по мотивам все той же сказки.

Новые песни тоже сочинили – трек «Силуэт», написанный Ваней Дмитриенко, выпустили накануне премьеры фильма, и вскоре он возглавил чарт «Яндекс Музыки».

Дистрибьютором ленты стала компания «Централ Партнершип». Возрастной рейтинг – 6+. 

В российской прокате «Алиса в Стране чудес» будет соперничать с другой отечественной киносказкой «Горыныч» с Александром Петровым.

